Dan Último Adiós a Agentes de la AEI Fallecidos Durante Accidente en Chihuahua

Autoridades estatales y corporaciones de seguridad despidieron con honores a dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación que perdieron la vida tras un accidente vehicular, hecho en el que también perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos, ocurrido cuando volvían de la sierra de Chihuahua.

La ceremonia se llevó a cabo en las inmediaciones del C4 Chihuahua, donde fueron homenajeados Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Méndez, quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

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Al acto acudieron la gobernadora del estado, Maru Campos; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla; el fiscal general del estado, César Jáuregui; el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas; así como el coronel de Infantería Carlos Sánchez Cobos, del 23 Batallón de Infantería, y el brigadier jefe de Estado Mayor, Gaudencio Ramos Jiménez.

Autoridades reconocen trayectoria y compromiso de los agentes

Durante el homenaje, las autoridades destacaron la entrega y compromiso de los elementos caídos, quienes participaron en labores de seguridad en la entidad.

Pedro Román Oseguera Cervantes, criminólogo titular de investigación, contaba con 20 años de servicio, mientras que Manuel Méndez, agente especial, tenía una trayectoria de 9 años dentro de la corporación.

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Como parte de la ceremonia, la banda de guerra de la Policía Municipal rindió honores, se realizaron disparos de salva y se llevó a cabo el pase de lista, en el que sus compañeros recordaron a los agentes caídos.

El homenaje reunió a familiares, compañeros y autoridades, quienes reconocieron la labor de ambos elementos en favor de la seguridad en el estado.

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