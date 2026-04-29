Choque en la Avenida Independencia Deja Múltiples Vehículos Dañados en Chihuahua

Un aparatoso accidente vial se registró en la ciudad de Chihuahua, dejando como saldo múltiples vehículos dañados y un conductor atrapado, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Independencia y la Vialidad Chepe, donde estuvieron involucrados un dos vehículos compactos. De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil circulaba sobre la avenida Independencia y, al intentar incorporarse a la vialidad Chepe, fue impactado por el el segundo vehículo.

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Tras el choque, ambas unidades salieron proyectadas contra varios coches estacionados en la zona, provocando daños en al menos tres automóviles adicionales.

Conductor quedó atrapado y fue rescatado por cuerpos de emergencia

El impacto también ocasionó que una pickup estacionada golpeara una valla metálica, la cual terminó cayendo sobre otro vehículo, incrementando los daños materiales en el lugar. En total, al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en este accidente, ocurrido frente a un gimnasio.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos del Cuerpo de Bomberos y una unidad de rescate ligero, quienes trabajaron para liberar un conductor, que quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones del afectado, mientras que autoridades correspondientes se encargaron de recabar información para determinar responsabilidades.

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