Ataque Armado Deja a Hombre Muerto y a una Mujer Lesionada en Ciudad Juárez

Una pareja fue atacada a balazos en Ciudad Juárez la noche del pasado martes 28 de abril, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Fernando Pacheco y F. P. 9629, en Infonavit Solidaridad. El hecho dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, tres sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon contra las víctimas para posteriormente huir del lugar. Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones.

Identifican a las Víctimas del Ataque

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron a un hombre identificado como Ismael T., de 43 años, sin vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza. En el mismo lugar fue encontrada una mujer, identificada como Karla C. G., de 34 años, quien presentaba una herida de bala en la pierna izquierda.

En el lugar, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre los presuntos atacantes; se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades brinden más detalles.

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