Hombre es Asesinado a Balazos en Loma Blanca, Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 28 de abril, un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Sabino Solís y Dios es Amor, en el ejido Loma Blanca, en Ciudad Juárez. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado alrededor de diez disparos. Posteriormente, observaron a un hombre tirado en la entrada del patio de su vivienda.

Localizan a la Víctima Sin Vida

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, donde localizaron a un hombre sin vida por impactos de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Estatal para resguardar el área.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar con las primeras investigaciones. En tanto, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni de los agresores. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades informen sobre el motivo del ataque.

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