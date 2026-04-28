Asesinan a Menor Tras Conflicto Entre Vecinos en Ciudad Juárez; Detienen a 3 Vecinas

La noche del lunes 27 de abril, un menor de edad fue asesinado a balazos tras un conflicto entre vecinos en el cruce de las calles Senderos de Santa Eulalia y Senderos de Camargo, en el fraccionamiento Senderos del Sol, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Madre Abandona a Menor de Tres Años Lesionado en Hospital de Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la víctima convivía con su familia en el patio de su vivienda cuando tres vecinas acudieron al lugar y comenzaron a discutir por el ruido; posteriormente, amenazaron a la familia y dañaron una motocicleta antes de retirarse.

Joven se Encontraba Reparando Motocicleta

Tiempo después, mientras el joven revisaba y reparaba la motocicleta, arribaron cuatro sujetos armados a bordo de un vehículo gris, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Tras el ataque, familiares reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar y localizaron a un menor de 17 años sin vida por impactos de arma de fuego, identificado con las iniciales J. V. S., por lo que solicitaron el apoyo de otras corporaciones para resguardar la zona.

Investigarán a Vecinas por su Posible Vínculo con el Ataque

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. En el lugar fueron localizados al menos 12 casquillos percutidos.

Finalmente, autoridades informaron que las tres mujeres que iniciaron la riña en el domicilio fueron detenidas y puestas a disposición para su investigación, a fin de determinar su posible relación con los atacantes del menor.

Reportan 12 Homicidios Durante el Último Fin de Semana de Abril 2026 en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: