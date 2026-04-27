Evacúan Maquiladora en Ciudad Juárez por Supuesta Amenaza de Bomba

Una planta maquiladora ubicada en Ciudad Juárez fue evacuada de manera preventiva tras el reporte de una presunta amenaza de bomba, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

El incidente ocurrió en el cruce del bulevar Independencia y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en la colonia Horizontes del Sur, donde cientos de trabajadores fueron desalojados y concentrados en el exterior de la empresa como parte de los protocolos de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, la evacuación se activó luego de una alerta sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

Autoridades descartan riesgo tras revisión

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez y de Protección Civil, quienes implementaron un operativo de inspección para descartar cualquier situación de riesgo.

Tras revisar el inmueble, las autoridades confirmaron que no existía peligro, por lo que la situación fue controlada sin incidentes.

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Una vez concluido el operativo, los trabajadores regresaron a sus labores dentro de la maquiladora. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

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