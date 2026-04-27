Sujetos Armados Ingresan a Domicilio en Ciudad Juárez y Atacan a Balazos a un Hombre

La noche del pasado domingo 26 de abril se reportó el homicidio a balazos de un hombre en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Campos de la Laguna y Campos del Poniente, en el fraccionamiento Urbivilla del Campo, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, cuatro sujetos armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego contra la víctima frente a sus familiares, quienes de inmediato realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron al hombre sin vida, identificado como Luis Fernando M. A., de 37 años, el cual presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza.

Autoridades Resguardan la Zona

En el sitio, personal de la DEFENSA y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resguardaron el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las primeras investigaciones.

Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense, que se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que uno de los presuntos agresores portaba gorra blanca al momento del ataque, por lo que se espera que, con apoyo de cámaras de seguridad del sector, se logre identificar y dar con los responsables.

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