Sujetos Armados Disparan Contra Vivienda en Ciudad Juárez; No se Reportan Heridos
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Sujetos armados dispararon contra una vivienda en calles de la colonia 16 de Septiembre; autoridades implementarán un operativo de búsqueda para dar con los responsables.
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La mañana de este 28 de abril se reportó al número de emergencias 911 un ataque a balazos en contra de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Isla Curazao e Isla Borneo, en la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez.
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De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados abrieron fuego contra la vivienda y un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Vecinos del sector reportaron el hecho tras escuchar múltiples detonaciones.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, quienes mantienen resguardada la escena. En el sitio se han localizado al menos cuatro casquillos percutidos de arma corta.
Implementarán Operativo de Búsqueda
Tras el ataque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el inmueble y el vehículo. Autoridades informaron que se implementará un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar a los responsables del ataque.
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