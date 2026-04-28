FGR Abre Dos Investigaciones por Muerte de Agentes Estadounidenses en Sierra de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por la muerte de cuatro personas en la Sierra del Pinal, Chihuahua —dos agentes de la CIA y dos elementos estatales—, cuya identidad fue confirmada este martes 28 de abril por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El caso ya forzó la renuncia del fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, y tiene al Senado exigiendo cuentas a la gobernadora Maru Campos.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

Cuatro personas murieron el 19 de abril en la Sierra del Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi

Dos eran agentes de la CIA, según confirmó García Harfuch; las otras dos, elementos estatales

El lugar era una instalación clandestina al aire libre para producir narcóticos sintéticos

La Fiscalía de Chihuahua investigaba desde meses antes sin notificar a la FGR

La federación no recibió copia del expediente local sino hasta el 27 de abril

Maru Campos no sabía de la operación de la CIA en su estado

García Harfuch explicó en conferencia de prensa que la gobernadora no tenía conocimiento de que hubiera agentes estadounidenses operando en campo dentro de Chihuahua.

"La gobernadora de Chihuahua me dijo que no tenía conocimiento que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo", declaró el titular de la SSPC.

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¿Cómo llegó el caso a la federación?

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua abrió la primera carpeta luego de que la fiscalía estatal le informó sobre el hallazgo de la instalación clandestina. La propia autoridad estatal reconoció que su indagatoria había arrancado meses antes sin dar aviso a la federación, hecho que la FGR afirmó desconocer en ese momento.

La segunda investigación se desencadenó tras la rueda de prensa que ofreció el entonces fiscal estatal el 19 de abril y de la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal. La FGR no recibió copia de la carpeta local sino hasta el 27 de abril, luego de solicitarla de manera reiterada.

El Senado en espera: Maru Campos no compareció

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Lucía Trasviña, señaló que, tras la inasistencia de la gobernadora a la reunión con legisladores, el caso solo registra una presunción de responsabilidad y que no es posible adelantar un juicio político sin resultados de investigación. Las comisiones trabajan en un informe que documente los hechos mientras la FGR mantiene las indagatorias.

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La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de esclarecer el caso pese a la renuncia del fiscal Jáuregui Moreno, con el argumento de que lo que está en juego es la defensa de la soberanía nacional.

La investigación relacionada con los agentes extranjeros fue trasladada a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR, ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional. La FGR informó que los avances se comunicarán de forma transparente y con respeto al debido proceso.

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CT