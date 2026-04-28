El Rostro de Trump Aparecerá en los Nuevos Pasaportes Conmemorativos de Estados Unidos; Así Son

El rostro de Donald Trump aparecerá en una edición conmemorativa del pasaporte estadounidense. Además, incluirá en letras doradas la firma del presidente republicano. Se trata de una versión especial por los 250 años de los Estados Unidos.

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Nuevo pasaporte conmemorativo tendrá el rostro de Donald Trump

Fox News accedió a los diseños del próximo pasaporte estadounidense, que conmemorará los dos siglos y medio de la fundación de la Unión Americana. En la maqueta publicada por la cadena televisiva se aprecia la figura de Donald Trump, en la portada interior del documento, rodeada de la Declaración de Independencia.

Abajo de la figura del presidente estadounidense se aprecia su firma en color dorado. En otra página aparecen los Padres Fundadores mientras firman la Declaración.

La contraportada de estos nuevos pasaportes mostrará una bandera de Estados Unidos con el número 20 centrado entre las 13 estrellas originales que figuraban en la versión de 1777.

Según la cadena, los pasaportes serán lanzados durante el verano, durante las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia del país norteamericano.

Esta versión conmemorativa del documento estará disponible en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un nuevo pasaporte. No obstante, se prevé que esté sujeto a disponibilidad.

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La firma de Trump también saldrá en los nuevos billetes

La información fue confirmada por Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, quien declaró a Fox News:

“El Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”.

El pasado mes de marzo, el Departamento de Estado también advirtió que la firma del presidente aparecerá en futuros billetes de dólar. Será la primera vez que un presidente en funciones se cuela en la divisa norteamericana.

Igualmente, un comité federal aprobó que se emita una moneda con la figura de Donald Trump apoyando sus puños sobre un escritorio. Esta moneda conmemorativa retoma una fotografía capturada en 2025 y que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

La aparición de Donald Trump en divisas y documentos no ha estado libre de polémica. Por ejemplo, el congresista demócrata por California Mike Levin escribió en X:

“Ningún presidente en funciones ha hecho esto jamás. Monedas, pases para parques, acorazados y ahora tu pasaporte. El hombre no puede encontrar una superficie en la que no pegue su nombre o su cara. Esto no es patriotismo. Es vanidad”.

Casa Blanca confirma pasaporte con rostro de Trump

Por la tarde del 28 de abril, la Casa Blanca confirmó la emisión de este pasaporte especial con el rostro de Donald Trump. Desde su cuenta oficial de X, se publicó una imagen con el diseño ya revelado del documento, acompañado de la siguiente frase:

“Pasaporte patriótico, desbloqueado. Edición limitada. Sellado para Estados Unidos 250”.

Imagen del nuevo pasaporte estadounidense con el rostro de Donald Trump. Foto: X @WhiteHouse

A manera de burla, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, citó el tuit mencionado y añadió una imagen del pasaporte, modificada con inteligencia artificial, donde aparecen juntos Donald Trump y Jeffrey Epstein.

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Con información de EFE