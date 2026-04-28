Rey Carlos III Da Discurso en Congreso de Estados Unidos: Condena Atentado Contra Trump

El rey Carlos III de Reino Unido dio un discurso hoy, 28 de abril de 2026, en el Congreso de Estados Unidos, como parte de su vista de Estado, en el que condenó el atentado contra el presidente Donald Trump.

Se trata del primer discurso de un monarca británico en el Capitolio luego de casi 20 años, cuando su madre, la reina Isabel II lo hizo, en 1991.

El rey Carlos afirmó que los actos de violencia contra la democracia "nunca tendrán éxito".

"Nos reunimos también tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y una discordia más amplios”, señaló el rey de Reino Unido.

Afirmó que "sean cuales sean nuestras diferencias, cualesquiera que sean nuestros desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, de proteger a todos nuestros pueblos del daño y de honrar el valor de quienes arriesgan sus vidas cada día al servicio de nuestros países".

Además, subrayó que la relación bilateral entre Reino Unido y Estados Unidos es "irremplazable e irrompible", en un momento de tensiones entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer.

Señaló que "como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno”.

En la ceremonia no estuvo presente el presidente Donald Trump, pero el vicepresidente J.D. Vance, sí.

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Intento de asesinato contra Trump

La visita de Estado de los reyes Carlos III y Camila se realiza a unos días de que Cole Allen intentó asesinar al presidente Trump y parte de su Gobierno, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026.

Cole Allen, un hombre de 31 años de California, intentó irrumpir armado en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la cena de corresponsales, pero fue detenido por agentes de seguridad.

En tanto, Trump y su esposa Melania; el vicepresidente, J.D. Vance; y otros integrantes del gabinete estadounidense fueron evacuados del lugar del atentado.

Cole Allen compareció el 27 de abril de 2026, ante un tribunal del Distrito de Columbia, en el que se le imputó un cargo por intento de magnicidio, que puede conllevar la cadena perpetua, y otros dos delitos relacionados con la portación de armas.

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RMT