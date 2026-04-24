Aprueba EUA la Primera ‘Tarjeta Dorada Trump’ que Permite a Millonarios Residir en ese País

El Gobierno de Estados Unidos aprobó ya la primera visa ‘Tarjeta Dorada Trump’ dirigida a personas que deseen residir en Estados Unidos y obtener privilegios similares a los de los residentes permanentes por un costo de un millón de dólares.

En una comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes este jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, reveló los detalles del programa del Gobierno del presidente Trump.

El secretario explicó que el proceso de solicitud para esta visa se finalizó recientemente en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que los fondos recaudados mediante el programa se destinarán a "la mejora" del país.

"Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera", aseguró Lutnick.

Proceso de verificación de antecedentes

Destacó que el proceso de verificación de antecedentes para los solicitantes es el más riguroso en la historia del gobierno.

Sobre el extranjero al que le otorgaron la visa ‘Tarjeta Dorada Trump’, el secretario no reveló detalles.

‘Tarjeta Dorada Trump’

La iniciativa que ofrece tres modalidades se lanzó en diciembre pasado.

La tarjeta individual requiere un pago de un millón de dólares.

La opción corporativa, dirigida a empresas que buscan mantener o trasladar talento extranjero, tiene un costo de dos millones.

Ambas tienen además una tarifa administrativa de 15 mil dólares, de acuerdo con el portal presentado por Trump a final de 2025.

La 'Platinum Card', está valorada en cinco millones de dólares y se presenta como una opción con beneficios adicionales frente al modelo estándar

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Con información de EFE

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