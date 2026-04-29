Menor de 9 Años es Atropellado por Camioneta en Fraccionamiento de Ciudad Juárez

Un menor de edad resultó lesionado la noche del martes luego de verse involucrado en un accidente vial mientras paseaba en su bicicleta en calles de Ciudad Juárez.

El percance se registró en el cruce de las calles Volos y Delfos, en el fraccionamiento Creta Residencial, donde de acuerdo con el peritaje, el conductor de una camioneta identificado como Ángel Raúl "N", de 28 años, circulaba por la primera vialidad en mención.

Te podría interesar: Ataque Armado Contra Familia en Ciudad Juárez Deja Cuatro Heridos; Hay un Menor de 5 Años

Según los primeros reportes, al momento de dar vuelta, el conductor impactó al menor identificado con las iniciales C. R. R., de 9 años de edad, quien junto con su bicicleta terminó debajo de la unidad.

Menor fue trasladado a hospital tras el impacto

Tras el accidente, paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica al menor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital privado para recibir atención especializada.

En tanto, elementos de la Coordinación de Seguridad Vial se encargaron de recabar la información correspondiente en la escena, con el objetivo de deslindar responsabilidades entre los involucrados en este hecho.

Localizan Dos Cuerpos Inhumados en Urbivilla del Cedro II en Ciudad Juárez

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del menor hasta el momento.

Historias recomendadas: