Localizan a una Persona Sin Vida en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles 29 de abril fue localizado un hombre sin vida por impactos de arma de fuego en un terreno baldío cercano a unas canchas de fútbol, en el fraccionamiento Paseos del Alba, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la primera información, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado al menos tres detonaciones de arma de fuego. Minutos después, observaron a un hombre tirado en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Paseos de las Palomas y Codornices.

Confirman el Hallazgo del Hombre

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida con impactos de bala, por lo que procedieron a resguardar el área y dar aviso a otras corporaciones de seguridad.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación, donde se dio a conocer que se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables del hecho, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones.

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