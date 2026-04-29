Ataque Armado Contra Familia en Ciudad Juárez Deja Cuatro Heridos; Hay un Menor de 5 Años

La noche del pasado 28 de abril se registró un ataque armado en el cruce de las calles Isla Tenerife e Isla Marquesas de la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez, el cual dejó a cuatro integrantes de una familia lesionados: dos mujeres, un hombre y un menor de edad.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el ataque ocurrió en una vivienda del cruce mencionado, donde sujetos armados realizaron al menos 10 disparos en contra de los habitantes, lo que generó el reporte al número de emergencias 911.

En el lugar se informó que las dos mujeres lesionadas son madre e hija, identificadas como Adriana R. P., de 26 años, y Teresa P. B., de 47, quienes fueron trasladadas en un vehículo particular para recibir atención médica.

Padre e Hijo Resultan Heridos en el Ataque

Posteriormente, autoridades dieron a conocer que un hombre y un menor de 5 años, de iniciales A. R., también resultaron lesionados. Ambos arribaron al Hospital de la Familia a bordo de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en compañía de la madre del menor, quien señaló que el niño fue herido durante el mismo ataque.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre los responsables de este ataque armado; sin embargo, se indicó que, aparentemente, una de las mujeres lesionadas ya había sido blanco de un ataque previo, por lo que elementos de seguridad acordonaron la zona.

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