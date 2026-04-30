Conductor Pierde el Control y se Impacta Contra Automóvil Estacionado en Ciudad Juárez

La madrugada de este 30 de abril se registró un aparatoso accidente vial que dejó como saldo un vehículo con pérdida total en la colonia Postal, en Ciudad Juárez, generando movilización de autoridades en la zona.

Podría Interesarte: Choque en la Avenida Independencia Deja Múltiples Vehículos Dañados en Chihuahua

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil en color gris circulaba a exceso de velocidad sobre la Av. 16 de Septiembre y, al llegar al cruce con la calle Magnesio, perdió el control de la unidad, provocando que se impactara contra la parte trasera de un vehículo en color blanco que se encontraba estacionado.

Vehículos Quedaron Obstruyendo la Vialidad

Tras el choque, ambas unidades fueron proyectadas varios metros, quedando sobre uno de los carriles de circulación, lo que generó obstrucción parcial de la vialidad. No se reportaron personas lesionadas; únicamente daños materiales.

Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron al conductor del automóvil gris, a fin de que responda por los daños ocasionados, luego de que uno de los vehículos fuera declarado como pérdida total.

Camiones a Reventar por Saturación en Transporte Público de Chihuahua

Historias recomendadas: