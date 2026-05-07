Vocalista de Banda El Recodo Pide Ayuda Para Localizar a su Sobrino Desaparecido en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado activó una Alerta Amber para la búsqueda del menor Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años de edad, luego de que presuntamente fuera sustraído por su madre en la colonia Las Quintas, en Hermosillo.

El menor fue visto por última vez el 30 de abril de este año, en pleno Día del Niño, y desde entonces se desconoce su ubicación, por lo que autoridades consideran que su integridad física pudiera encontrarse en riesgo.

Menor desaparecido es sobrino del vocalista de la Banda El Recodo

Jesús Gabriel es sobrino del vocalista de la banda El Recodo, Ricardo Yocupicio, quien a través de sus redes sociales pidió el apoyo de sus seguidores para la pronta localización del infante.

Disponen contactos para recibir información del paradero del menor

El pequeño es de tez morena clara, complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura y pesa alrededor de 50 kilogramos. Tiene rostro redondo, ojos grandes color marrón, cejas pobladas y cabello negro ondulado. Hasta el momento se desconoce la vestimenta que utilizaba al momento de su desaparición.

La Fiscalía puso a disposición, para cualquier información que ayude a dar con su paradero, el número 662 289 88 00 extensión 15701 o directamente al número de emergencias 9-1-1.

Reportero: Roberto Bahena N+

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