Agresión Armada en Parque Público Deja un Muerto y un Lesionado en Hermosillo, Sonora

Una persona sin vida y otra lesionada fue el saldo que dejó una agresión armada en las inmediaciones de un parque público en la colonia Rancho Grande, al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Fue alrededor de las cinco de la tarde de este miércoles cuando elementos de diferentes corporaciones policiales atendieron un código rojo derivado de una serie de detonaciones de arma de fuego en las calles Los Santos y Pedro Vega Ibarra.

De acuerdo con el reporte preliminar, elementos de seguridad pública localizaron a un hombre de 24 años herido de bala, quien fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica a un historial.

Asimismo, se localizó a una segunda persona sin signos vitales junto al parque, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para iniciar con las diligencias pertinentes y esclarecer los hechos.

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Sujeto con chaleco antibalas accionó el arma contra dos personas en el parque

Testigos indicaron que las víctimas se encontraban en el parque cuando un sujeto vestido con chaleco balístico se acercó y sin mediar palabra accionó un arma de fuego en su contra para luego huir del sitio con rumbo desconocido y sin ser detenido.

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Gustavo Moreno N +