Menor de 14 Años Ingresada a Hospital por Presunta Intoxicación por Drogas en Guaymas, Sonora

En estado delicado de salud permanece una menor de 14 años tras ser ingresada de emergencia por una intoxicación severa, derivada del consumo de múltiples drogas, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, en hechos ocurridos el domingo en Guaymas.

Los hechos se registraron en la colonia San Vicente, de donde fue trasladada alrededor de las 14:20 horas al área de urgencias del Hospital General IMSS Bienestar, donde quedó internada bajo atención médica especializada debido a la gravedad de su condición.

De acuerdo con el testimonio de su madre ante elementos de la Policía Municipal, la menor salió de su domicilio la noche del sábado, cerca de las 23:00 horas, en compañía de amistades, regresando aproximadamente a las 02:00 de la madrugada del domingo.

Mientras permanecía dormida comenzó a presentar malestares por presunta intoxicación de drogas

Horas después, tras permanecer dormida, comenzó a presentar malestares cerca de las 11:00 de la mañana, lo que llevó a su familia a solicitar atención médica urgente.

Autoridades municipales que atendieron el reporte dieron aviso al Ministerio Público para el seguimiento del caso, mientras que personal de la Unidad Especializada de la Policía en la Atención de la Violencia Familiar, Unepavif, también acudió al hospital para intervenir conforme a sus atribuciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

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