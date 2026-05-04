Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Hermosillo; Pudo ser Atropellado por el Tren

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este lunes en la zona rural oriente de Hermosillo, presentando huellas de violencia y la falta de ambas extremidades inferiores.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre las vías férreas, a la altura del kilómetro 5.5 de la carretera San Pedro–Zamora, donde fue encontrado el cadáver que hasta el momento no ha sido identificado.

El sujeto pudo haber sido atropellado por el tren

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba lesiones producidas por objeto punzocortante en la región de la espalda, además de la falta de ambas piernas, lo cual, de manera preliminar, podría estar relacionado con el paso del tren, además de la intervención de fauna del área.

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de la víctima.

Reportero: Roberto Bahena N+

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