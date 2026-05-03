Hombre Amenaza con Arma de Fuego a su Esposa en Residencial de Hermosillo; El Hijo lo Denunció

Un joven de 33 años denunció a su papá, identificado como Antonio “N”, de 56 años, por amenazar a su mamá con un arma de fuego.

Los hechos se registraron la madrugada del sábado 02 de mayo, a la 01:22 horas, en un domicilio ubicado en las calles Ferreiros y Barcia, del fraccionamiento Residencial La Coruña.

Ahí, el hoy detenido sacó una pistola calibre .38 especial con la cual amenazó de muerte a su esposa, por lo que el hijo llamó al número de emergencia. Oficiales acudieron al lugar y encontraron al hombre con el arma de fuego, por lo que fue detenido y turnado al Ministerio Público correspondiente.

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Mujer es asesinada frente a parque público

En hechos aislados, una mujer entre 25 y 30 años de edad fue atacada a balazos frente a un parque en el fraccionamiento Altares, al sur de Hermosillo. Según el reporte un sujeto a bordo de una motocicleta fue el responsable.

El cuerpo fue localizado junto a una cartulina que hacía referencia a un grupo criminal, por lo que se investigan los hechos.

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