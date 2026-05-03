Hombre Detenido por Agredir a su Madre y Morder a un Policía Municipal en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a José René "N", un hombre de 36 años, acusado de agredir a su madre y cuando intentaron detenerlo mordió a un oficial en la mano.

Los hechos se registraron a las 8:30 de la noche de este viernes primero de mayo en un domicilio ubicado en las calles Etchojoa y República de Panamá, en la colonia Camino Real.

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Mujer de 62 años reportó a su hijo con la policía

Los elementos policiales atendieron un reporte de violencia familiar donde una mujer de 62 años reportó que su hijo se encontraba agresivo, la mujer permitió que los agentes ingresarán al domicilio y en ese momento José René se abalanzó contra uno de ellos y le mordió la mano izquierda.

Finalmente fue sometido por los oficiales, lo detuvieron y lo turnaron a la agencia del Ministerio Público correspondiente, acusado de violencia familiar y agresión contra servidores públicos.

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