Persecución y Disparos de Sujetos Armados Provocó un Operativo de Seguridad en Hermosillo

Un operativo de seguridad se activó la tarde del jueves en la colonia Adolfo López Mateos, luego de que una persecución derivara en un intercambio de disparos entre presuntos sospechosos y elementos policiacos, generando alarma entre vecinos del sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce de la avenida Dalia y calle Palma, donde agentes de la Policía Estatal ubicaron a un individuo que portaba un arma de fuego a la vista. Al notar la presencia de los oficiales, el sujeto emprendió la huida, lo que desencadenó un seguimiento inmediato.

Presuntos reponsables habrían realizado detonaciones antes de huir del lugar

Durante la movilización, se reportó la participación de un vehículo vinculado a los sospechosos, cuyos ocupantes habrían realizado detonaciones antes de escapar por brechas del sur de la ciudad, logrando evadir a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones, incluyendo Policía Municipal, Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes procesaron la escena y aseguraron indicios.

No se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, mientras continúan los operativos de búsqueda en la zona.

Reportero: Roberto Bahena N+

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