Hombre es Asesinado tras Ataque Armado en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Un ataque armado cobró la vida de un hombre la noche del domingo en la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo, donde fue localizado sin signos vitales tras recibir un disparo.

El hecho se registró alrededor de las 22:20 horas en la Privada San Joel, sitio donde quedó el cuerpo de quien fue identificado como Juan Antonio “N”. En la escena, autoridades aseguraron un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

Domicilio donde ocurrió el ataque era utilizado como presunto punto de venta de droga

Información recabada en el lugar por las autoridades, indica que el domicilio donde ocurrió la agresión era utilizado para el consumo y presunta venta de droga, mismo que estaba invadido por la víctima.

Testigos señalaron que al menos dos personas participaron en el ataque, una de ellas vestía chaleco color naranja y, tras accionar el arma, huyeron hacia el sur, sin que fuera posible su detención.

Aunque se realizó un operativo de búsqueda por la zona, los resultados fueron negativos y se iniciaron las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

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