Adulto Mayor Localizado Sin Vida y en Estado de Descomposición en un Domicilio de Hermosillo

Un hombre de la tercera edad, del cual no fue revelada su identidad, fue localizado sin vida en el interior de su domicilio en la colonia Palo Fierro, al norponiente de la ciudad, donde al parecer ya tenía días de haber fallecido.

El hallazgo fue hecho la tarde del sábado por elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acudieron a la vivienda situada en calle Maderas Poniente y Horizonte, luego del reporte de vecinos porque del lugar emanaban olores fétidos.

El cuerpo del hombre se encontraba en estado de descomposición

Al llegar al sitio se percataron que efectivamente existían dichos olores, por lo que al no obtener respuesta al tocar la puerta, pidieron apoyo de Bomberos de Hermosillo para realizar un acceso forzado a la casa.

Al entrar se percataron que estaba el hombre sin vida en estado de descomposición, sin presentar a simple vista signos de violencia, por lo que avisaron al Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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