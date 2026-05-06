Suspenden Audiencia Contra Médico por Muertes Relacionadas a Sueros Vitaminados; No Se Presentó

Este miércoles 6 de mayo 2026, se llevaría a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación programada en contra del médico, Maximiano “N”, tras la muerte de 8 personas en Hermosillo, Sonora por aplicación de sueros vitaminados. Los presuntos delitos que se le investigan son homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

La audiencia que no fue posible llevar a cabo, ya que el médico no asistió, incumpliendo con la notificación que le hizo la autoridad juzgadora, por lo que fue suspendida y se determinó el 14 de mayo como nueva fecha para realizarla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, ante esta circunstancia, corresponderá al juez oral penal hacer del conocimiento del juez de distrito el incumplimiento procesal, a fin de que dicha autoridad determine lo conducente respecto al juicio de amparo en curso promovido por el señalado; y continúan con las labores de búsqueda y localización del señalado.

Historia relacionada: Médico Presunto Responsable de la Muerte de 8 Personas por Sueros Cuenta con Amparo en Sonora

La Fiscalía de Sonora continúa con labores de búsqueda del médico

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las labores de ubicación del médico y en espera de que las condiciones jurídicas estén dadas para su eventual aprehensión. Entre finales de marzo y principios de abril de este año, en Hermosillo se registraron ocho fallecimientos de personas que recibieron sueros vitaminados y más de once resultaron con afectaciones en su salud.

Historias recomendadas: