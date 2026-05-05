Aseguran Invernadero con Más de 800 Plantas de Marihuana en Cucurpe, Sonora

Luego de un cateo en Cucurpe, un invernadero con más de 800 plantas de marihuana fue asegurado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Federal Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cateo fue realizado en un domicilio de la colonia Barrio Bachimba, en la calle Venustiano Carranza, donde el personal operativo localizó un inmueble habilitado como invernadero para cultivo tecnificado de marihuana.

El sitio tenía áreas adaptadas para la siembra y cultivo de plantas, a través de un sistema con condiciones controladas para su crecimiento.

Aseguraron 802 plantas de presunta marihuana

Se aseguraron 802 plantas de hierba verde con características similares a la marihuana, así como 15 lámparas de calefacción e iluminación, además de diversos equipos y tuberías para regular la temperatura y el ambiente en el interior del inmueble.

Los indicios fueron decomisados para la investigación pertinente por probable delito contra la salud en su modalidad de cultivo.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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