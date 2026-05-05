Encuentran Cuerpo de Persona Sin Vida con Signos de Violencia y Envuelto en Cobija en Cajeme

El cuerpo de una persona con signos de violencia y envuelto en una cobija fue localizado la tarde-noche del lunes en las inmediaciones de la colonia Villa Bonita, de Ciudad Obregón, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas tras el reporte de ciudadanos.

El hallazgo ocurrió en el margen poniente del Canal Bajo, cerca de la planta potabilizadora, donde transeúntes observaron un bulto sospechoso y dieron aviso a las autoridades. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba del cadáver, al parecer de un hombre.

El cuerpo estaba atado y envuelto en una cobija

De acuerdo con la información oficial, la víctima estaba envuelta en una cobija de color azul y atada con una cuerda de nylon en tonos amarillo y negro, con evidentes signos de violencia.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación y las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

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