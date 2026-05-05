Pagos de Pensiones del Bienestar en Sonora: ¿Cuándo y Cómo Depositan en Mayo 2026?

Desde el pasado lunes cuatro de mayo y hasta el miércoles 27 se estarán depositando los recursos de las pensiones del bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio, realizándose por orden alfabético.

La dependencia federal informó que el lunes cuatro se entregaron sin problemas los recursos a los beneficiarios que su primer apellido inicia con la letra “A”, el martes cinco le corresponde a la letra “B”.

Los días miércoles seis y jueves siete será para la letra “C”, y ese mismo día se entregarán los recursos del programa Sembrando Vida; después el viernes se depositarán a las letras “D”, “E” y “F”.

Beneficiarios de Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras

Los depósitos corresponden a los beneficiarios de la Pensión para adultos mayores, que reciben seis mil 400 pesos, el apoyo para personas con discapacidad que son tres mil 300.

También el recurso para Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que reciben tres mil 100 pesos, y el recurso para las madres trabajadoras con mil 750 pesos.

En Sonora ya son alrededor de 500 mil los beneficiarios de todos los programas sociales y este mes de mayo se tiene contemplado que se depositen dos mil 500 millones de pesos en la entidad.

Reportero: Gerardo Moreno N+

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