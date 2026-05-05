Persona Localizada Sin Vida tras Incendio en una Casa en San Luis Río Colorado, Sonora

Una persona fue localizada sin vida la madrugada de este martes, luego de registrarse un incendio en una vivienda en San Luis Río Colorado, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró en la casa ubicada en el cruce de la avenida Revolución y carretera al Valle de Mexicali, a donde acudieron elementos de Bomberos Voluntarios sanluisinos.

Al sofocar las llamas del incendio se percataron de la persona sin vida

Una vez sofocadas las llamas, los bomberos realizaron labores de búsqueda en el interior del inmueble, donde encontraron a una persona que ya no contaba con signos vitales al momento de ser revisada.

El área fue acordonada por autoridades de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales inició los trabajos de investigación para establecer las causas que originaron el incendio.

Finalmente, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo por parte de las instancias competentes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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