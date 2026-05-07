Localizan con Vida a Ximena Rico Ábalos, Menor por Quien Bloquearon la México-Pachuca en Edomex

Ximena Rico Ábalos, de 15 años de edad, fue localizada con vida luego de estar varios días desaparecida en el Estado de México; así la encontraron.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la menor fue encontrada este 6 de mayo por elementos de la corporación y de la Célula de Búsqueda Municipal.

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“Contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 4 de mayo en el municipio de Tecámac, en tanto que familiares y amigos realizaron bloqueos en la autopista México-Pachuca ayer miércoles 6 de mayo”, confirmó.

Video: Localizan con Vida a Ximena "N", Había Sido Reportada como Desaparecida en Tecámac

¿Qué pasó con Ximena Rico Ábalos?

La Fiscalía Edomex indicó que luego de ser localizada, la menor fue trasladada a una sede ministerial para certificar su estado de salud, el cual fue confirmado por el personal médico.

En tanto, las autoridades refirieron que la menor de edad no fue víctima de algún delito, por lo que su ausencia fue voluntaria.

“Refirió que no fue víctima de algún delito, que su ausencia fue voluntaria y estuvo en el domicilio de una amiga suya”, indicó la Fiscalía.

La adolescente fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el 4 de mayo de 2026, en inmediaciones de la colonia La Esmeralda, en Tecámac, Edomex.

Sus familiares contaron que ese día, salió de su casa sin decir a dónde iría y no regresó. Debido a la desesperación por no saber nada de ella, realizaron un bloqueo en la autopista México-Pachuca, durante la manifestación señalaron que la menor padece epilepsia y necesitaba su medicación diaria.

#FiscalíaEdoméxInforma:

La noche de ayer 6 de mayo, elementos de esta #FiscalíaEdoméx y de la Célula de Búsqueda municipal, localizaron con vida a una adolescente de 15 años de edad que había sido reportada como desaparecida y contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 4 de… pic.twitter.com/amm8nOkeqK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 7, 2026

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