Buscan a Niña que Cayó a Canal de Nextlalpan y Durante Labores Hallan Cuerpo de Mujer Embarazada

La niña Mariana Valentina Domínguez Valdez, de 11 años de edad, se encuentra desaparecida luego de caer al Canal de Nextlalpan, en el Estado de México. Durante las labores de búsqueda hallaron a una mujer embarazada sin vida; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue reportada como desaparecida este martes 5 de mayo, cuando fue vista por última vez jugando con sus primos y vecinos. Los menores relataron que se divertían como de costumbre hasta que ocurrió el accidente:

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“Comentan que ella se asomó o quiso bajar más, se le hunde el pie y se va con todo y rama”, contó Sandra Ángeles, prima de Mariana Valentina.

Una vez que se percataron de que la niña estaba en peligro, los otros menores fueron a pedir ayuda. “Llegó un chico, bajó, pero no sé si ya la había arrastrado o se fue para abajo”, narró.

¿Cómo es la búsqueda de Mariana Valentina en el Canal de Nextlalpan?

Luego de dar parte a las autoridades, se inició una intensa búsqueda en la zona para dar con ella. Según el Ayuntamiento de Nextlalpan, existe un despliegue interinstitucional masivo que involucra a Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, autoridades estatales y personal de la Defensa Nacional.

Además, la búsqueda se ha extendido por el cauce del canal abarcando los municipios de Nextlalpan, Jaltenco, Zumpango y Tequixquiac, se ha incluido el apoyo de binomios caninos.

Video: Hallan a Mujer sin Vida Durante Jornada de Búsqueda de Niña que Cayó a Canal de Nextlalpan

A las jornadas de búsqueda se han sumado vecinos, compañeros de escuela y colectivos feministas, como la Colectiva Feminista Ehécatl, organizaciones que se integraron al apoyo luego de diversas llamadas de auxilio para dar lo más pronto posible con Mariana Valentina.

Hallan a embarazada sin vida

La Colectiva Feminista Ehécatl informó que durante la jornada de búsqueda en inmediaciones del Canal de Nextlalpan, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 20 años de edad, quien se encontraba embarazada.

Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de desconocida; no obstante, se tiene conocimiento de que portaba arracadas en ambas orejas, vestía pantalón negro y ropa interior color rosa durazno:

Posiblemente embarazada

Sin tatuajes visibles

Portaba arracadas en ambas orejas

Vestía pantalón negro y ropa interior color rosa durazno

El cuerpo fue trasladado a la Fiscalía Regional de Zumpango, donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para identificación y esclarecer los hechos.

En tanto, las jornadas de búsqueda fueron puasadas debido a la caída de una intensa lluvia en las inmediaciones del Canal de Nextlalpan, Edomex.

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