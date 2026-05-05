¿Quiénes No Deberán Tramitar Placas Obligatorias para Motos Eléctricas y Scooters en CDMX?

El Nuevo Reglamento de Tránsito de la CDMX obliga a los dueños de motos eléctricas y scooters a emplacar los vehículos, ya que de no hacerlo, se harán acreedores a una sanción. Pero ojo, porque habrá casos en los que quedan exentos de este trámite; ¿quiénes se salvan de esta norma?

En N+ ya te habíamos adelantado sobre las disposiciones para regular estas unidades eléctricas, las cuales han aumentado en los últimos años en la ciudad. De acuerdo con las autoridades capitalinas, las reglas para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP), tienen la finalidad de fortalecer la seguridad vial.

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Lo anterior, con base en la pirámide de movilidad que prioriza la protección de los usuarios más vulnerables, como los peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y automóviles.



“Las nuevas disposiciones incluyen la obligatoriedad de contar con licencia de conducir para este tipo de vehículos”, afirmaron.

Ahora bien, entre las disposiciones que contempla el nuevo Reglamento de Tránsito de la CDMX, se encuentra también el uso obligatorio del casco y se añaden las siguientes:

Prohibido circular sobre banquetas, carriles confinados para transporte público y carriles centrales de vías de acceso controlado

No se podrá manejar luego de consumir bebidas alcohólicas,

No se podrá circular sobre vías cuya velocidad máxima supere los 50 km por hora

Pero, ¿cómo saber si tu motocicleta eléctrica o scooter deberá o no tener placas de manera obligatoria? Acá te explicamos todos los detalles.

¿Qué motos eléctricas y scooters NO tienen que emplacarse?

Lo primero que debes tomar en cuenta es que la Secretaría de Movilidad (Semovi) clasificó en dos tipos esos vehículos, se trata de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y, el segundo, los Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Los VEMEPE (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales) tienen las siguientes características:

Son vehículos que alcanzan velocidades mayores a los 25 km/h

Tienen un motor con potencia continua nominal de 250 watts y hasta 1.34 caballos de fuerza

Se dividen en tipo A, con peso menor a 35 kg, y tipo B con un peso mayor a 35 kg, y que pueden alcanzar hasta un peso de 350 kg

Los VEMEPE sí están obligados a tramitar licencia tipo A1 y A2 para la conducción, ya que exceden las condiciones para circular en las vías confinadas.

Ojo, porque el trámite de placas comienza el primero de julio y las sanciones se comenzarán a aplicar el primero de septiembre de 2026.

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En tanto, los VEP (Vehículos Eléctricos Personales) tienen estas características:

Son vehículos no motorizados con una velocidad máxima de 25 km/h

Su motor tiene una potencia continua nominal de menos de 250 watts

No requieren placa, pero deberán contar con Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME)

“Los vehículos que quedan exentos de emplacamiento son aquellas bicicletas con un motor pequeño asistido, pero que no rebasen los 25 kilómetros por horas y tengan un peso mayor a 35 kg, los cuales tendrán que llevar un holograma que les dará derecho a circular por vías confinadas y tendrán que compartir las ciclovías para mayor seguridad”, afirmó el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto.

¿Cuáles serán las multas por no emplacar motos eléctricas y scooters en CDMX?

El Nuevo Reglamento de Tránsito en CDMX, estipula que a partir de este 2026, las sanciones económicas por no cumplir las disposiciones relacionadas con las motos eléctricas y scooters, serán de la siguiente manera en UMAS (Unidad de Medida y Actualización):

Primeras dos infracciones: 10 UMAS, equivalente a mil 175 pesos

Tres y cuatro infracciones: 15 UMAS, es decir, mil 762 pesos

Más de cinco sanciones: 20 UMAS, equivalente a 2 mil 350 pesos

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