Nuevas Reglas de Tránsito en CDMX: Dueños de Motos Eléctricas Deben Cumplir Estos Requisitos

En la Ciudad de México (CDMX) habrá nuevas reglas de tránsito para regular el uso de vehículos personales. En N+ te decimos cuáles son los requisitos que deben cumplir los dueños de motos eléctricas.

A partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos eléctricos personales motorizados deberán contar con placas y un distintivo de movilidad eléctrica. Esta medida aplicará principalmente a los llamados vehículos BMEP.

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Cabe señalar que anteriormente en N+ anteriormente te compartimos qué pasaría con la licencia para motos y bicis: ¿Ya Es Obligatoria la Licencia para Conductores de Bicicletas Eléctricas? Esto Sabemos.

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¿Qué vehículos deberán llevar placas a partir del 1 de julio?

Los conductores deberán contar con licencia tipo A1 o A2, debido a que estos vehículos tienen características similares a motocicletas y estos tienen que llevar placas:

Los vehículos que alcanzan velocidades mayores a 25 km/h.

Tener un motor con potencia de entre 250 watts y hasta 1.34 caballos de fuerza.

Se clasifican en dos: Tipo A con peso menor a 35 kg y Tipo B con peso mayor a 35 kg y hasta 350 kg.

Las autoridades señalaron que el número de estos vehículos ha crecido de forma acelerada en la ciudad, lo que ha generado conflictos en vialidades y riesgos de seguridad.

Con esta medida, se busca establecer reglas claras sobre su uso, identificar a los conductores y evitar incidentes en vías confinadas, además de homologar criterios dentro de la ley de movilidad.

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