Terremotos en México: Estos Son los Sismos Más Fuertes que han Impactado

México es un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, lo que ha provocado eventos de gran magnitud a lo largo de su historia reciente. En N+ te decimos cuáles han sido los sismos más fuertes en el país.

Datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres documentan algunos de los terremotos más intensos y sus efectos en distintas regiones del país.

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Sismo de 2010 en Baja California

El 4 de abril de 2010 se registró un sismo de magnitud 7.2 en el norte de Baja California, con epicentro cercano a Mexicali. Este evento destacó por la presencia de licuefacción del suelo en gran parte del Valle de Mexicali, fenómeno que provocó desplazamientos del terreno, daños estructurales y colapso de viviendas.

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El movimiento fue percibido en ciudades del norte de México y también en el sur de Estados Unidos. Los daños afectaron infraestructura, canales de riego y viviendas, con pérdidas económicas superiores a los 8 mil millones de pesos.

Sismos de septiembre en México

Diversos eventos de gran magnitud han coincidido en el mes de septiembre, aunque especialistas señalan que se trata de una casualidad y no de un patrón predecible.

Entre los sismos más fuertes de septiembre están:

1985 (magnitud 8.1): con epicentro en Michoacán, es uno de los terremotos más devastadores en la historia del país. Dejó miles de víctimas, decenas de miles de heridos y daños severos en viviendas e infraestructura.

1985 (magnitud 7.6): ocurrió un día después y agravó los daños en estructuras ya afectadas.

2017 (magnitud 8.2): se registró en el Golfo de Tehuantepec, impactó principalmente a Oaxaca y Chiapas, con decenas de fallecidos y miles de viviendas dañadas.

2017 (magnitud 7.1): con epicentro en Puebla, afectó gravemente a la Ciudad de México y otros estados, con importantes pérdidas humanas y económicas.

2021 (magnitud 7.1): con epicentro cerca de Acapulco, dejó daños principalmente en Guerrero y miles de personas afectadas.

Estos eventos han provocado pérdidas humanas, daños materiales y afectaciones económicas millonarias. Además, han evidenciado la vulnerabilidad de distintas regiones del país ante sismos de gran magnitud. Toma en cuenta que el SSN reiteró que los sismos no se pueden predecir ni ocurren por temporadas específicas, pese a la coincidencia de varios eventos en septiembre.

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