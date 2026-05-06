Caso Ximena Rico Ábalos: Familiares Bloquean la México-Pachuca, ¿Cómo Desapareció?

Familiares y amigos de Ximena Rico Ábalos bloquearon la autopista México–Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, con dirección hacia Hidalgo, para exigir avances en la investigación y localización de la menor. La protesta inició alrededor de las 14:00 horas y ha provocado severas afectaciones viales, con filas kilométricas de vehículos detenidos.

Los manifestantes señalaron que, a varios días de la desaparición, no han recibido información clara por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por lo que decidieron cerrar la vialidad como medida de presión para agilizar las labores de búsqueda.

En entrevista con N+, la tía de la adolescente expresó su preocupación por el estado de salud de Ximena, quien padece epilepsia y requiere medicación diaria. “A nosotros nos preocupa porque ella está enferma, necesita medicamentos, es epiléptica. No hubo opción a que se fuera por su propia voluntad porque dejó su medicamento en casa, no sacó ropa, no sacó dinero, no sacó nada”, explicó.

Los familiares subrayaron que la menor no cuenta con los medicamentos necesarios para su tratamiento, lo que incrementa la urgencia de su localización. “El medicamento que utiliza es diario, no puede dejar de tomarlo”, insistieron.

México-Pachuca Desde el Aire

¿Cuándo y cómo desapareció Ximena Rico?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por autoridades del Estado de México, Ximena Rico Ábalos tenía 15 años al momento de su desaparición. Mide 1.61 metros, es de complexión mediana, tiene cabello castaño oscuro, ojos café oscuro, mentón redondo y labios gruesos. Como seña particular, presenta una cicatriz arriba de la ceja izquierda.

La adolescente fue vista por última vez el pasado 4 de mayo de 2026 en la colonia La Esmeralda, en Tecámac. Ese día vestía tenis blancos, pants color azul marino y un suéter blanco con franjas rosas, además de portar una bolsa en tonos rosa con beige. Ese día, salió de su casa sin decir a dónde iría y no regresó.

Autoridades de la Comisión de Búsqueda del Estado de México hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero. Los reportes pueden realizarse a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

Mientras tanto, el bloqueo continúa y los familiares advirtieron que no liberarán la autopista hasta obtener respuestas concretas sobre el caso, ante el temor de que la salud de la menor se deteriore con el paso de las horas.

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