Así Reaccionó BTS al Ver a 50 Mil Armys que Esperaron Horas por un Saludo en el Zócalo de CDMX

BTS causó revuelo durante su visita a Palacio Nacional para su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que miles de armys se dieron cita en el Zócalo de CDMX para saludarlos; así reaccionaron los integrantes de la banda de K-pop.

En N+ te trajimos la cobertura completa de la salida de BTS a los balcones del recinto para observar el cariño que le tiene el Army mexicano. Desde las 9:40 horas, poco después de que se hiciera el anuncio de su visita al inmueble histórico, comenzaron a llegar las fans.

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Sin importar las horas que iban a permanecer bajo el sol en plena ola de calor, las armys se armaron de mucho ánimo, música e ilusión para ver por un momento a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook, debido a que muchas no alcanzaron boletos para los conciertos del "ARIRANG World Tour 2026" este 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

"El hecho de que BTS haga esto es como demostrar mucho su amor hacia nosotras", dijo a N+, Grecia, una fan del grupo surcoreano.

Los gritos de Army cimbraron la plancha del Zócalo de CDMX, a las 17:06 horas, cuando los integrantes de BTS salieron por los balcones laterales del Palacio Nacional.

VIDEO: Momento Exacto en que BTS Saluda a Miles de Fans en el Palacio Nacional de la CDMX

¿Cómo reaccionó BTS ante las 50 mil armys en el Zócalo de CDMX?

La escena dejó en shock a BTS, ya que aunque solo estarían por algunos minutos, más de 50 mil personas estaban reunidas para saludarlos. Los primeros en salir fueron Jimin, Suga y J-Hope, quiénes se mostraron visiblemente felices por ver a tantas personas.

Luego hicieron presencia Jungkook, RM y V, quienes no dejaron de saludar a todos los fans que esperaron durante horas para gritarles cuánto los quieren y aman su música.

J-Hope se mostró muy contento por todo el amor del Army mexicano. Foto: Especial

“Gracias por admirarnos mucho (...) Muchas gracias por recibirnos”, dijeron.

Debido a que el encuentro con Army en el Zócalo de CDMX era un evento histórico, los miembros de BTS sacaron sus celulares para captar el momento. Sus reacciones por este instante las dieron a conocer a través de sus redes sociales.

V dio un mensaje especial en español a las armys en CDMX. Foto: Especial

Jimin subió un video panorámico donde se observa la Plaza de la Constitución abarrotada, así como las calles aledañas, como Moneda y Pino Suárez.

En tanto, RM compartió una fotografía donde se ven a las miles de armys, la bandera monumental de México y la Torre Latinoamericana.

Suga hizo lo propio con una foto panorámica en la que, por la emoción, sale parte de su dedo. La imagen fue acompañada con la canción FYA, la cual forma parte de su nuevo álbum “Arirang”.

BTS es una de las agrupaciones más populares del K-pop, su influencia no solo se mide en los rankings mundiales de música, también en el impacto económico que representa para cada país o ciudad a la que asiste.

Por ejemplo, en el caso de la CDMX, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que los conciertos de BTS generarán una derrama económica estimada en 1,861 millones de pesos.

Lo anterior se verá reflejado directamente en diversos giros comerciales, entre ellos:

Restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida, especialmente en zonas cercanas al Estadio GNP

Servicios de transporte

Tiendas de conveniencia

Comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes

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