10 Países en Alerta por Exposición a Hantavirus, ¿México Está en la Lista?

Varios países han comenzado a rastrear a las personas que estuvieron en contacto con el hantavirus que provocó un brote mortal en el crucero neerlandés HV Hondius. Te contamos si México aparece en esta lista que sigue el posible movimiento del virus Andes.

La OMS descarta que el virus Andes tenga potencial pandémico o que se asemeje a la covid.

descarta que el tenga potencial pandémico o que se asemeje a la covid. El Ministerio de Salud de Argentina señaló que por el momento “no es posible confirmar el origen del contagio”.

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¿Qué países están alerta por el hantavirus Andes?

146 personas de 23 nacionalidades distintas siguen a bordo del crucero HV Hondius, que protagoniza un brote de hantavirus que ha cobrado tres vidas. El brote ha movilizado a las autoridades sanitarias lideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender a los pacientes.

Hasta ahora, se han confirmado 5 contagios del virus Andes, que tiene la capacidad de contagiarse entre humanos. Por ello, varios países vigilan de cerca el posible movimiento del hantavirus.

Cabe señalar que México no está entre la lista de países que mantienen vigilancia, aunque al menos una persona en Arizona, estado fronterizo, se encuentra entre los pasajeros que son rastreados actualmente.

Los países que mantienen vigilancia o se han involucrado en el caso son:

Argentina: el país sudamericano habría sido el epicentro de los contagios. Se presume que la pareja neerlandesa fallecida a bordo del HV Hondius se habría contagiado durante un tour para observar pájaros.

Alemania: hay ocho personas de nacionalidad alemana a bordo del crucero, siete pasajeros y un miembro de la tripulación. Además, cabe señalar que una de las personas fallecidas es una mujer de esta nacionalidad.

Cabo Verde: las autoridades de este país insular en la costa occidental africana no permitió al HV Hondius atracar en su puerto. No obstante, los enfermos trasladados a Países Bajos despegaron en ambulancias aéreas desde este país.

España: una de las ambulancias aéreas tuvo que aterrizar en las Islas Canarias debido a una rotura en la burbuja de seguridad que resguardaba al paciente. Se anticipa que Tenerife vea la llegada del crucero el domingo.

Sudáfrica y Reino Unido: un ciudadano británico que enfermó durante el viaje fue trasladado el pasado 27 de febrero a un hospital privado en Johannesburgo.

Países Bajos: La ciudadana alemana que falleció por hantavirus abordó un vuelo de la aerolínea neerlandesa KLM con dirección a Ámsterdam, por lo que los pasajeros serían objeto de seguimiento epidemiológico. Además, tres pacientes del crucero fueron trasladados al país europeo para recibir atención médica.

Filipinas: 38 miembros de la tripulación provienen del país asiático. Las autoridades de aquel país han señalado que están en comunicación con ellos y que hasta el momento ninguno ha presentado síntomas.

Singapur: el país asiático a puesto en cuarentena a dos residentes que estuvieron a bordo del HV Hondius. Los pasajeros de 67 y 65 desembarcaron hacia Sudáfrica antes de que se confirmara el brote.

Suiza: el país confirmó que un ciudadano que estuvo en el crucero ha sido hospitalizado en Zúrich. Su esposa, quien también era pasajera, no ha presentado síntomas.

Estados Unidos: los estados de Arizona, Georgia y California monitorean actualmente a pasajeros que estuvieron abordo del HV Hondius. Hasta el momento, ninguno ha presentado signos de contagio.

La OMS descarta potencial pandémico de hantavirus

Si algo ha reiterado la OMS durante la atención a este brote es que este episodio de hantavirus no representa el inicio de una pandemia, como lo fue la de covid. En conferencia de prensa desde Ginebra, Maria Van Kerkhove, una alto cargo de la OMS a cargo de prevención de enfermedades infecciosas, subrayó:

“No es el comienzo de una pandemia”.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló que podrían detectarse más casos, aunque también rechazó que el virus Andes tenga potencial pandémico:

“Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”.

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