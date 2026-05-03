¿Quién Ganó el Partido Toluca vs Pachuca de la Liguilla?

Se jugaron todos los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX. El último compromiso fue el Toluca vs Pachuca, el cual se jugó en la cancha del Estadio Nemesio Diez este domingo 3 de mayo. Ambos equipos buscaron el arco rival durante los 90 minutos, pero al final el resultado fue favorable para los Tuzos.

El equipo dirigido por Solari logró llevarse ventaja de cara al partido de vuelta, gracias al gol anotado por Enner Valencia. El delantero ecuatoriano anotó al minuto 8 y su gol fue suficiente para que Pachuca ganara el partido. Con este resultado, el equipo hidalguense se pone en una gran posición para avanzar a semifinales, pues Toluca está obligado a ganarle por dos goles de diferencia en el juego de vuelta.

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¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final?

A diferencia de lo que sucede normalmente en los torneos de la Liga MX, este torneo la Liguilla no se jugará cada tres días, sino cada fin de semana al estilo de la fase regular Aquí te dejamos el calendario y los horarios para que no te pierdas los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Chivas vs Tigres sábado 9 de mayo 7:07 PM

Cruz Azul vs Atlas sábado 9 de mayo 9:15 PM

Pachuca vs Toluca domingo 10 de mayo 5:00 PM

Pumas vs América domingo 10 de mayo 7:15 PM

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DB