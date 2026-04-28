Atlante Deja Ver a su Nuevo Entrenador: ¿Quién lo Dirigirá en su Regreso a Primera División?

El regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano ya es un hecho. Luego de 12 años de ausencia, los Potros de Hierro vuelven a la Liga MX para disputar el próximo torneo, el Apertura 2026. Atlante descendió por la vía deportiva en el Clausura 2014 y ahora, tras adquirir la franquicia de Mazatlán FC, regresan al máximo circuito del balompié nacional y tendrán nuevo director técnico.

De acuerdo con el perfil que publicó en sus redes sociales, se trata de un viejo conocido: Miguel "Piojo" Herrera, quien portó esa playera como jugador y luego estuvo en el banquillo como estratega.

Sin más palabras, que "estamos trabajando" y "les guste o no les guste, prometimos volver", el tuit de los Potros en la red social X muestra una silueta que no es otra que la de Miguel Herrera. Más oficial no puede ser.

Más tarde el club Atlante hizo oficial la contratación de “El Piojo” con las siguientes palabras: “¡Bienvenido a casa, Miguel Herrera! Nuestro nuevo técnico llega al banquillo con algo que no se firma en un contrato: identidad, carácter y el ADN azulgrana que lo une a nuestra historia”.

También lo recibieron así: "¡Bienvenido Piojo! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros de Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto".

El 'Piojo' Herrera se hará cargo del Atlante en su reaparición en la Liga MX. El estratega mexicano, que ha sido múltiple campeón de la liga local, tiene pasado azulgrana pues fue precisamente con el equipo de los Potros de Hierro, con el que comenzó su etapa como entrenador. En ese sentido, Herrera llega a esta nueva etapa con el club, con el exportero Federico Vilar como parte de su cuerpo técnico.

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Los números de Miguel Herrera como DT en la Liga MX

En total, Miguel Herrera ha dirigido a siete clubes del futbol mexicano: Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América, Tijuana y Tigres. El 'Piojo' repitió etapas en Atlante, América y Tijuana, siendo el conjunto azulgrana al que más veces ha dirigido, pues esta serña su tercera oportunidad al frente del equipo. Además, durante su trayectoria también tomó las riendas de las selecciones nacionales de México y Costa Rica, asistiendo al Mundial de 2014 con el Tricolor.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Miguel Herrera ha dirigido un total de 732 partidos de Liga MX, con un balance de 302 triunfos, 200 empates y 230 derrotas. Además, el estratega de 58 años de edad se proclamó campeón en dos ocasiones dirigiendo al América, el equipo con el que más éxitos cosechó. El 'Piojo' también ganó la Copa MX y el trofeo de Campeón de Campeones con las Águilas.

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DB