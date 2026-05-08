Henry Martín Calienta el Pumas vs América: Esto Dijo Previo al Partido de Liguilla MX 2026

A dos días de que se juegue la vuelta de cuartos de final entre América y Pumas, el azulcrema Henry Martin le echó leña al fuego y calentó aún más el partido. El delantero dijo que van a eliminar a los universitarios y criticó que hayan metido una protesta por supuesta alineación indebida.

Henry Martin dijo que la directiva de los Pumas se vio mal por quejarse ante las autoridades de la Liga MX: “Sorprende que metan una queja por eso, que traten de ganar el partido por medios extraños. No lo compartimos porque nos matamos en la cancha por obtener un resultado y eso es lo que vale”.

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En ese mismo sentido, Henry añadió que “Cáceres salió por una conmoción y una fractura en el pómulo. Nosotros no sacamos ventaja de esta situación. Estábamos preocupados por Cáceres, son movimientos rápidos y es difícil tener control de ello”.

Además, el artillero de las Águilas espera que toda la polémica que se ha suscitado por la supuesta ayuda a su equipo no influya en los árbitros del fin de semana: “Esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes y también en el tema arbitral”.

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Pumas vs América: Henry Martin dice que se juegan el orgullo ante Pumas

Luego de una temporada nada brillante en la que el América clasificó a la Liguilla en octavo lugar, el último que da boleto, Martin advirtió que van a eliminar a los Pumas UNAM para reconciliarse con sus seguidores

"Esta eliminatoria es un clásico en el que se juega el orgullo. Sabemos que el rival es Pumas, pero tenemos cuentas pendientes con nosotros y la afición y eso es lo que nos jugamos; el orgullo de la institución y eso para nosotros vale más que cualquier cosa", indicó.

Durante la conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, Henry se dijo confiado en avanzar, porque su equipo se crece ante los retos más complicados: "El equipo tiene esa respuesta que se necesita en momentos difíciles. Ya lo demostramos en el partido de ida en el que íbamos 3-1 abajo, pero tuvimos una gran reacción para terminar igualados. Nosotros nos mataremos en la cancha para obtener un resultado".

Aunque su presencia en la cancha es una decisión del técnico André Jardine, el delantero de 33 años de edad asegura que él está listo para ayudar al equipo con goles: "A mí, las lesiones no me dejarán fuera de este partido. Estoy para jugar los 90 minutos y el poder ayudar al equipo me da tranquilidad. Anotar me da más energía, ya que todo pasa por lo que tenemos en la cabeza y hoy me siento muy bien para colaborar".

Hay que señalar que las Águilas necesitan ganar, sí o sí, porque un empate por cualquier marcador dará el pase a Pumas debido a su mejor posición en la tabla. El equipo de la UNAM finalizó la fase regular en primer lugar, mientras que el club azulcrema acabó en el octavo casillero.

El partido Pumas vs América se jugará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. En la ida de cuartos de final igualaron 3-3, en un duelo trepidante.

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Con información de N+

RGC