Irán Confirma Asistencia al Mundial 2026 en EUA: ¿Cuáles Son Parte de Sus 10 Condiciones?

La selección iraní dijo que participará en el Mundial 2026 si la FIFA y los organizadores admiten 10 condiciones que afectan a la entrega de visados a su delegación, la seguridad y el respeto al himno del país, entre otras demandas.

"Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones", señaló el sábado la federación iraní en su página web oficial.

"Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones", agrega.

El presidente de la federación iraní de futbol (FFIRI), Mehdi Taj, explicó el viernes 8 de mayo en la televisión estatal que ponen 10 condiciones para que su selección participe en el Mundial que comienza dentro de un mes, el 11 de junio en la Ciudad de México.

La Selección de Irán ganó su boleto a la Copa del Mundo tras quedar como líder del Grupo A en la Confederación Asiática de Futbol y quedó asignado en el Sector G del torneo mundialista con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Video: David Faitelson Habla sobre el Tema de la Selección de Irán en el Mundial.

¿Cuáles son las demandas?

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Hasta este fin de semana, Estados Unidos y la FIFA no se habían pronunciado sobre las exigencias de Irán, que enlistó las siguientes condiciones:

La FFIRI pide que se concedan visados a jugadores y al cuerpo técnico sin trabas, tras lo sucedido en Canadá, cuando la delegación iraní que iba a acudir al congreso de la FIFA regresó a su país, por sentirse ofendidos por el personal de inmigración, que negaba la entrada a un dirigente federativo por supuestas conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Taj señaló que deben recibir visados “sin problemas” todos los jugadores y el personal técnico, aunque hayan prestado el servicio militar obligatorio en la IRGC, como es el caso de los internacionales Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi.

También piden medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y en las rutas hacia los estadios, así como prioridad en la movilidad de la delegación iraní en cada ciudad sede.

Respeto al personal de la selección durante su estancia y garantías para el uso y la presencia de la bandera de Irán y la interpretación de su himno nacional en el transcurso del Mundial.

La FFIRI, asimismo, solicita a la FIFA que no se permitan en las conferencias de prensa preguntas relacionadas con el conflicto bélico.

Igual se pide una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que los futbolistas iraníes serán bienvenidos, pero advirtió que Estados Unidos aún podría denegar la entrada a miembros de la delegación iraní con vínculos con el CGRI, al que también considera como organización terrorista.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos según lo previsto.

Irán, que tiene previsto establecer su base durante el Mundial en Tucson, Arizona, abrirá su participación en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.

Luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles, y a Egipto, el 27 de junio en Seattle.

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Con información de Agencias

ASJ