Crucero Con Brote de Hantavirus Alista Desembarco de Pasajeros en Tenerife.

El crucero afectado por hantavirus, con 140 pasajeros y tripulantes a bordo, entró poco después de las 6:00 horas, tiempo local, del domingo 10 de mayo, en el dique del puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, donde permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.

Al menos tres pasajeros han muerto y cinco más están infectados. Pero, la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades españolas y la naviera Oceanwide Expeditions destacaron que actualmente nadie a bordo del Hondius presenta síntomas del virus.

Las autoridades españolas indicaron el viernes que, una vez que el barco llegara a esa isla, los pasajeros serían evacuados en pequeñas embarcaciones hacia autobuses, pero solo cuando sus vuelos de repatriación estén listos para trasladarlos.

El barco no atracará, sino que permanecerá fondeado. Todos los que desembarquen serán primero sometidos a una revisión médica para asegurarse de que no presentan síntomas. Actualmente hay personas de más de 20 nacionalidades distintas a bordo.

Las autoridades tienen como objetivo completar los vuelos de evacuación el domingo y el lunes, dijo la directora del Departamento de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS.

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Estados Unidos aceptó enviar un avión a las Islas Canarias para recoger a sus ciudadanos, al igual que lo hará el gobierno británico. Los estadounidenses serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska.

Todos los pasajeros españoles serán trasladados a un centro médico y puestos en cuarentena, de acuerdo con García. Oceanwide ha listado a 13 pasajeros y un tripulante españoles a bordo.

Quienes desembarquen no llevarán equipaje, detalló García, y se les permitirá llevar únicamente con un pequeño artículo de equipaje de mano que contenga artículos esenciales, un teléfono móvil, cargador y documentación.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de un pasajero que murió a bordo, permanecerán en el barco, que zarpará luego hacia Holanda, donde será sometido a desinfección, añadió la ministra.

Avión de evacuación médica estará en alerta

Según una carta enviada por los ministros holandeses de Relaciones Exteriores y de Sanidad al Parlamento el viernes por la noche, España ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para que un avión de evacuación médica equipado para enfermedades infecciosas permanezca en alerta en caso de que alguien enferme a bordo del barco. Esa persona será entonces trasladada por vía aérea a territorio continental europeo.

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El gobierno holandés trabajará con las autoridades españolas y con la naviera para organizar la repatriación de los pasajeros y tripulantes holandeses lo antes posible tras la llegada a Tenerife, dependiendo de su estado de salud y de las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, indicó la carta.

Quienes no presenten síntomas permanecerán en cuarentena domiciliaria durante seis semanas y serán vigilados por los servicios sanitarios locales.

Como el barco tiene bandera neerlandesa, Holanda también podría alojar temporalmente a personas de otras nacionalidades y vigilarlas en cuarentena, indicó.

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Con información de Agencias