Explosión en Embarcación Deja 15 Heridos Cerca de Haulover Beach en Miami

Un total de 15 personas resultaron heridas tras una posible explosión registrada este sábado por la tarde en una embarcación cerca del Centro Marino de Haulover, en Miami, informó el diario Miami Herald, que cita al Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

Alrededor de las 12:50 de la tarde, los equipos de bomberos recibieron informes de la posible explosión en el banco de arena, justo al oeste del puerto deportivo de Haulover Beach.

De acuerdo con las autoridades, varias víctimas presentaban quemaduras y algunas de ellas cayeron al agua, donde fueron rescatadas por bomberos a bordo de botes salvavidas.

Despliegan operativo de rescate

Posteriormente, los heridos fueron trasladados a muelles cercanos para recibir atención médica y ser llevados a hospitales de la zona.

En las labores de emergencia también participó una unidad de rescate aéreo. El incidente ocurrió al oeste del puerto deportivo de Haulover Beach y movilizó a más de 25 unidades de bomberos y rescate del condado. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de la explosión.

Algunos de los pacientes fueron trasladados al Centro de Trauma y Centro de Quemados Ryder del Hospital Memorial Jackson, según el audio. Al menos un paciente pediátrico estaba entre los heridos.

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