Fuerte Choque en la Autopista Siglo XXI Deja 7 Muertos en Michoacán Hoy

Un fatal choque en la autopista Siglo XXI dejó un saldo de siete personas muertas este sábado 9 de mayo 2026, confirmó la Fiscalía de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, dos camionetas se impactaron de frente, por lo que se hablaba de lesiones en los conductores de las unidades.

Choque en el tramo Uruapan-Nueva Italia

Sin embargo, en un nuevo reporte de la Fiscalía de Michoacán, no obstante, se confirmó que siete personas fallecieron.

El hecho se suscitó a la altura del kilómetro 172, en el tramo Las Cañas-Nueva Italia. Al lugar llegaron bomberos y paramédicos como primeros respondientes.

Como alternativa vial, las autoridades recomiendan salir en Cuatro Caminos y tomar la carretera libre hasta Las Cañas.

Al momento se reportan cierres en la circulación debido a los trabajos periciales y de cuerpos de emergencia para remover las unidades y atender a personas lesionadas.

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