Volcadura de Autobús Monterrey–Tampico Deja Dos Muertos y Nueve Lesionados en Tamaulipas
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Un autobús de pasajeros que cubría la ruta Monterrey–Tampico volcó la mañana de este sábado sobre la Carretera Federal 81. Publican lista de personas lesionadas.
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Durante la mañana de este sábado 9 de mayo de 2026 personal de la Guardia Estatal Tamaulipas brindó apoyo en un accidente de un autobús de pasajeros registrado a la altura del kilómetro 29 de la Carretera Federal 81, en el tramo González–Llera de Canales.
El autobús cubría la ruta Monterrey–Tampico cuando se volcó mientras circulaba por dicho tramo.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 9, 2026
Autoridades continúan labores de auxilio en carretera González-Llera a la altura del kilómetro 29 de #González, derivado de volcadura de autobús.
📍Ubicación:https://t.co/t051c8RKfE
La unidad se encuentra fuera de la cinta asfáltica. Maneje con precaución y… pic.twitter.com/0kPghPjFbk
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Al lugar acudieron unidades médicas de Protección Civil de los municipios de González y El Mante, cuyos paramédicos confirmaron un saldo preliminar de nueve personas lesionadas y dos personas sin vida.
Asimismo, arribaron elementos de la Policía Investigadora y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de realizar las diligencias para esclarecer las causas del percance.
Lista de Lesionados Volcadura Accidente de Autobús en Tamaulipas
- Sebastian Quesada Vitano - 14 años
- Elena Vitano Benito - 45 años
- Honorio Melo Celestino - 36 años
- Anayde Elisa Vitano - 21 años
- Luis Miguel Tolentino Guevara - 43 años
- Evelin Zareth Flores Mata - 24 años
- Alondra García Hernandez - 30 años
- Gsfet Salazar - 28 años
- Flor Idalia Vitano Benito - 44 años
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