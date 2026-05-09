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Volcadura de Autobús Monterrey–Tampico Deja Dos Muertos y Nueve Lesionados en Tamaulipas

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Un autobús de pasajeros que cubría la ruta Monterrey–Tampico volcó la mañana de este sábado sobre la Carretera Federal 81. Publican lista de personas lesionadas.

Volcadura de Autobús Monterrey–Tampico Deja Dos Muertos

Volcadura de Autobús Monterrey–Tampico Deja Dos Muertos. Foto: SSP Tamaulipas

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Durante la mañana de este sábado 9 de mayo de 2026 personal de la Guardia Estatal Tamaulipas brindó apoyo en un accidente de un autobús de pasajeros registrado a la altura del kilómetro 29 de la Carretera Federal 81, en el tramo González–Llera de Canales.

El autobús cubría la ruta Monterrey–Tampico cuando se volcó mientras circulaba por dicho tramo.

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Al lugar acudieron unidades médicas de Protección Civil de los municipios de González y El Mante, cuyos paramédicos confirmaron un saldo preliminar de nueve personas lesionadas y dos personas sin vida.

Asimismo, arribaron elementos de la Policía Investigadora y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de realizar las diligencias para esclarecer las causas del percance.

Lista de Lesionados Volcadura Accidente de Autobús en Tamaulipas 

  • Sebastian Quesada Vitano - 14 años
  • Elena Vitano Benito - 45 años
  • Honorio Melo Celestino - 36 años
  • Anayde Elisa Vitano - 21 años
  • Luis Miguel Tolentino Guevara - 43 años
  • Evelin Zareth Flores Mata - 24 años
  • Alondra García Hernandez - 30 años 
  • Gsfet Salazar - 28 años
  • Flor Idalia Vitano Benito - 44 años

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