Volcadura de Autobús Monterrey–Tampico Deja Dos Muertos y Nueve Lesionados en Tamaulipas

Durante la mañana de este sábado 9 de mayo de 2026 personal de la Guardia Estatal Tamaulipas brindó apoyo en un accidente de un autobús de pasajeros registrado a la altura del kilómetro 29 de la Carretera Federal 81, en el tramo González–Llera de Canales.

El autobús cubría la ruta Monterrey–Tampico cuando se volcó mientras circulaba por dicho tramo.

#VoceríaInforma



Autoridades continúan labores de auxilio en carretera González-Llera a la altura del kilómetro 29 de #González, derivado de volcadura de autobús.



📍Ubicación:https://t.co/t051c8RKfE



La unidad se encuentra fuera de la cinta asfáltica. Maneje con precaución y… pic.twitter.com/0kPghPjFbk — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 9, 2026

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Al lugar acudieron unidades médicas de Protección Civil de los municipios de González y El Mante, cuyos paramédicos confirmaron un saldo preliminar de nueve personas lesionadas y dos personas sin vida.

Asimismo, arribaron elementos de la Policía Investigadora y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de realizar las diligencias para esclarecer las causas del percance.

Lista de Lesionados Volcadura Accidente de Autobús en Tamaulipas

Sebastian Quesada Vitano - 14 años

Elena Vitano Benito - 45 años

Honorio Melo Celestino - 36 años

Anayde Elisa Vitano - 21 años

Luis Miguel Tolentino Guevara - 43 años

Evelin Zareth Flores Mata - 24 años

Alondra García Hernandez - 30 años

Gsfet Salazar - 28 años

Flor Idalia Vitano Benito - 44 años

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