Pensión para el Bienestar 2026: Calendario de Pago Mayo-Junio y Fechas por Apellido

Este lunes 4 de mayo arrancó en México la dispersión de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026. Los depósitos se realizarán de manera escalonada y concluirán el próximo miércoles 27 de mayo, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas derechohabientes.

Las autoridades informaron que los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día asignado a retirar el dinero, ya que permanece seguro en la cuenta y puede disponerse en cualquier momento posterior.

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Para este 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante. En tanto, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, como parte de una estrategia para fortalecer su autonomía económica.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo asciende a 3 mil 300 pesos bimestrales, sujeto a criterios de cobertura. Por su parte, el Programa de Madres Trabajadoras brinda un apoyo de mil 650 pesos bimestrales a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

La dispersión de recursos para este bimestre representa una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos, y se llevará a cabo conforme al calendario establecido por orden alfabético del primer apellido.

Calendario de pagos de Pensiones para el Bienestar mayo-junio 2026 por orden alfabético

A: lunes 4

lunes 4 B: martes 5

martes 5 C: miércoles 6 y jueves 7

miércoles 6 y jueves 7 D, E, F: viernes 8

viernes 8 G: lunes 11 y martes 12

lunes 11 y martes 12 H, I, J, K: miércoles 13

miércoles 13 L: jueves 14

jueves 14 M: viernes 15 y lunes 18

viernes 15 y lunes 18 N, Ñ, O: martes 19

martes 19 P, Q: miércoles 20

miércoles 20 R: jueves 21 y viernes 22

jueves 21 y viernes 22 S: lunes 25

lunes 25 T, U, V: martes 26

martes 26 W, X, Y, Z: miércoles 27

📢 Inicia el pago del bimestre mayo-junio de las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras. 💳



📅 Recibirán su apoyo por medio del Banco del Bienestar según el calendario.



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