Bomberos Rescatan a Perro Atrapado en Tubo de Drenaje en Nuevo Laredo

Perro atorado en un tubo de desagüe es rescatado por elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Tras varios reportes ciudadanos de un perrito que ladraba al interior de un tubo de desagüe debajo de un puente vehicular al poniente de Nuevo Laredo.

Sitio hasta donde acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para liberar al can, al que afortunadamente lograron sacar sano y salvo; desconocen cómo llegó hasta ahí porque la salida estaba obstruida.

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Perro Atrapado en Tubo Fue Rescatado en Nuevo Laredo

Fue la rescatista de animales, Cecilia de Aragon, quien fue a recogerlo, ya que solo fue sacado por elementos de PC, pero ahí lo dejaron, dándose ella cuenta de que el perrito está cieguito.

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