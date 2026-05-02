Confirman Primer Caso de Miasis Humana por Cochliomyi Hominivorax en Tamaulipas

Tras un estudio, autoridades de Salud de Tamaulipas, confirmaron sobre el primer caso de miasis humana por cochliomyi hominivorax en el estado, con diagnóstico validado por eInDRE el 28 de abril de 2026.

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Así lo dio a conocer el doctor Sergio Uriegas Camargo, jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, quien tras realizar varios estudios, confirmó que se trataba de miasis humana por cochliomyi hominivorax.

Asimismo, compartió a través de un comunicado que el paciente era un masculino, 51 años de edad, residente del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, quien al presentar varios síntomas ingreso al hospital.

Se informó que el factor de riesgo era una úlcera crónica asociada a diabetes, por lo que a su ingreso al Hospital General Del IMSS Bienestar de Cd. Mante, se determinó que tenía una úlcera varicosa complicada con miasis.

Ante ello, también se destacó que como caso sospechoso de miasis por el Servicio de Epidemiología, se notifica, se toma y envía muestras al LESPT, afirmando que a su ingreso no había evidencia de larvas.

Tras recibir un tratamiento adecuado y con la debida supervisión, la situación actual del paciente es buena, determinando un estado de salud sin problema, por lo que ya está en su casa se fue dado de alta.

Autoridades de Salud investigan más casos en Tamaulipas

Es importante mencionar que ante la aparición de este caso, se inició una búsqueda de más pacientes en situación de riesgo en el entorno, además de notificar a los centros de salud en un entorno a 80 km para alertar sobre la presencia del mosco y estén atentos a más casos.

Como medidas, también se fumigó el lugar donde se encontró la alarma en tierra. Para asegurar que se eliminen las larvas. Asimismo, se compartió sobre las recomendaciones a pacientes vulnerables que presenten, úlceras o heridas mantenerlas limpias con curación y ante presencia o sensación de larvas, acudir a su centro de salud.

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