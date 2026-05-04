Protección Civil Advierte por Ola de Calor en Tamaulipas; Prevén Temperaturas de Hasta 40 Grados

Protección Civil Tamaulipas alertó sobre un nuevo incremento en las temperaturas que se registrará del lunes 4 de mayo al miércoles 6, en gran parte del estado, con condiciones de ambiente caluroso y bochornoso.

De acuerdo con el reporte, las zonas Centro, región Cañera y Norte serán las más afectadas, donde los valores máximos podrían superar los 40 grados. Además, la combinación de altas temperaturas con humedad provocará sensaciones térmicas aún más elevadas, que podrían rebasar los 45 grados.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del 4 de Mayo de 2026 con Irma Aranda

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Ante este escenario caluroso, la dependencia advirtió sobre un alto riesgo de incendios forestales y de pastizal, derivado de factores como el calor extremo, la baja humedad y la presencia de rachas de viento ocasionales.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y reportar cualquier conato de incendio para prevenir afectaciones mayores.

Ola de Calor en Tamaulipas Hoy Lunes 4 de Mayo

Este escenario estará asociado a un evento de “surada”, que traerá ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, lo que podría elevar la percepción térmica.

A pesar del ambiente caluroso, también se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en la zona sur y en los Llanos de San Fernando, sin descartar cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

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